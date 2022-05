Stiri pe aceeasi tema

Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS urmeaza sa organizeze vineri o reuniune de urgenta pentru a discuta despre variola maimutei, conform unor surse apropiate agentiei Organizatiei Natiunilor Unite ONU , informeaza Reuters.Comitetul care se va intruni este Grupul consultativ strategic si tehnic pentru…

COVID-19 se poate raspandi rapid in Coreea de Nord, unde programele de vaccinare nu au inceput inca, a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza Reuters.

Numarul cazurilor de rujeola a crescut cu 79% in primele doua luni ale acestui an in raport cu perioada echivalenta din 2021, intrucat pandemia de COVID-19 a afectat campaniile de vaccinare a copiilor din lumea intreaga, potrivit datelor publicate de UNICEF si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS),…

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat luni ca monitorizeaza cateva zeci de cazuri de infectare cu doua noi sub-variante ale tulpinei extrem de transmisibile Omicron a noului coronavirus pentru a evalua daca au un grad mai ridicat de infectiozitate si de periculozitate, informeaza Reuters.…

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a publicat miercuri un plan actualizat pentru Covid-19, prezentand trei scenarii posibile despre cum va evolua pandemia in acest an, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Un prim transport cu ajutor medical pentru Ucraina va ajunge joi in Polonia, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza Reuters.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat vineri ca sase tari africane - Egipt, Kenya, Nigeria, Senegal, Africa de Sud si Tunisia - vor fi primele state de pe continent care vor primi tehnologia necesara producerii de vaccinuri pe baza de ARN mesager, relateaza Reuters.