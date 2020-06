Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat miercuri reluarea studiilor clinice asupra hidroxiclorochinei, la noua zile dupa ce le-a suspendat in urma publicarii unui studiu in prestigioasa revista medicala The Lancet, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- Prestigioasa revista medicala The Lancet a emis un avertisment privind un studiu controversat pe care l-a publica, privind potențialele efecte negative ale hidroxiclorochinei și hidroxiclorochinei in tratamentul pacienților cu COVID-19.

- Prestigioasa revista medicala The Lancet s-a distantat de studiul controversat si foarte criticat pe care l-a publicat cu privire la hidroxiclorochina si a recunoscut intr-un avertisment formal ca asupra subiectului acestui studiu planeaza "intrebari importante", transmite miercuri AFP. …

- Aceasta decizie vine ca urmare a publicarii, vineri, a unui studiu in revista medicala The Lancet, care considera ineficienta sau chiar daunatoare utilizarea clorochinei sau a derivatilor acesteia, cum ar fi hidroxiclorochina impotriva Covid-19, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a lansat vineri o initiativa globala “istorica”. Aceasta reuneste numeroase tari, intre care Franta si Germania, fara participarea SUA, pentru a accelera productia de vaccinuri, tratamente si teste impotriva noului coronavirus si pentru a asigura un acces echitabil…

- Reprezentanții OMS spun ca omenirea mai are un drum lung de parcurs in lupta cu pandemia și ca virusul Covid-19 „ne va insoți mult timp”. Lumea este departe de a scapa de noul coronavirus, care a ucis peste 177.800 de oameni, a avertizat miercuri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- Autoritatile chineze au autorizat primele teste clinice asupra oamenilor ale unui vaccin experiemtal impotriva noului coronavirus, dezvaluie in editia marti Cotidianului Poporului, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Cercetarile sunt efectuate de catre Academia de Stiinte Medicale Militare,…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca ”amenintarea unei pandemii” cu noul coronavirus, care a provocat peste 110.000 de imbolnaviri in intreaga lume, a devenit ”foarte reala”, relateaza AFP, dpa si Reuters. „Acum ca virusul a ajuns in atat de multe tari, amenintarea…