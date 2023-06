Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul recent al OMS privind riscul transmiterii holerei sau al altor boli in Ucraina dupa distrugerea barajului Kahovka a facut mulți romani sa se intrebe daca mai sunt in siguranța pe litoral. Mai ales ca sezonul abia a inceput, nu puțini iși fac griji legate de o eventuala epidemie. Potrivit…

- Alerta de holera emisa in Ucraina, in special pentru zona Odessa, dupa distrgerea barajului de la Kahovka, cel mai mare din Ucraina, creaza panica in Romania. Unii romani și-au anulat vacanțele rezervate pe Litoralul Romanesc, iar in Tulcea operatorii economici de pe litoralul Marii Negre se plang ca…

- O familie cu doi copii care locuia in Herson, Ucraina, in regiunea controlata de ruși, și-a parasit casa acoperita de ape dupa distrugerea barajului Kahovka și trebuie sa parcurga acum un drum extrem de periculos pentru a ajunge in Romania, la Galați.

- Autoritațile din Romania monitorizeaza in aceste momente gradul de poluare din Marea Neagra, dupa distrugerea barajului din Ucraina, dat fiind faptul ca reziduurile ajunse in apa sunt periculoase. Iata care e situația pe litoralul romanesc!

- Reprezentanții Institutului National de Sanatate Publica au anunțat ca pe canalele oficiale ale institutiilor Europene si organismelor internationale nu s-a primit nicio alerta cu privire la riscul de raspandire a bolilor cu transmitere digestiva, ca urmare a situatiei create prin ruperea barajului…

- Ucraina si aliatii sai, printre care Statele Unite, Franta si Japonia, au condamnat joi "atacurile" impotriva operatiunilor de salvare la Herson, cerand Rusiei sa permita accesul "nestingherit" pentru ajutoare dupa distrugerea barajului Kahovka, noteaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 469. Statele Unite ale Americii au dovezi ca Rusia s-ar afla in spatele distrugerii barajului de pe Nipru, in timp ce presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj video cu privire la distrugerea provocata de rusi