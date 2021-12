OMS: „Riscul asociat cu noua variantă îngrijorătoare Omicron rămâne foarte ridicat” Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat, miercuri, ca analizeaza riscul pe care il reprezinta tulpina Omicron, in condițiile in care este varianta cea mai contagioasa a coronavirusului, ramane „foarte ridicat”, informeaza AFP, citata de Agerpres.„Riscul general asociat cu noua varianta ingrijoratoare Omicron ramane foarte ridicat", a avertizat OMS in buletinul epidemiologic saptamanal."Dovezi de incredere arata ca varianta Omicron are un avantaj de crestere fata de varianta Delta, cu o rata de dublare la doua-trei zile. O crestere rapida a incidentei cazurilor este observata intr-un numar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

