Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat marți ca 106 persoane au decedat in urma epidemiei cu noul coronavirus, iar numarul cazurilor confirmate a ajuns la 4.515, informeaza site-ul agenției de știri Reuters.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major la moțiunea de…

- Victima este un barbat in varsta de 50 de ani care s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra, dupa ce s-a intors la Beijing, sapte zile mai tarziu, a anuntat Comitetul pentru Sanatate din capitala chineza.Pacientul a murit…

- Autoritatile din orasul Beijing au raportat luni un prim deces in capitala Chinei, provocat in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, relateaza AFP. Victima, un barbat in varsta de 50 de ani, s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei, si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra,…

- Vacanta de Anul Nou Chinezesc incepe vineri si va dura o saptamana. Locuitorii din Beijing se reunesc de obicei cu aceasta ocazie in numar foarte mare - uneori de ordinul sutelor de mii - in parcurile publice pentru a asista la traditionalele dansuri ale leului si dragonului.Alte evenimente…

- Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat 139 de noi cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, iar trei pacienți au decedat, relateaza site-ul postului BBC News, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate depașește 200, iar trei pacienți și-au pierdut…

- Victima este un barbat, de 69 de ani, care a fost spitalizat recent, pacientul prezentand o stare deficitara a functiei renale si probleme severe la mai multe organe interne, au anuntat surse medicale citate de Reuters. Pacientul a decedat pe data de 15 ianuarie. Pana acum, in Wuhan au fost…

- Acesta are originile in China, iar Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca exista riscul se a se raspandi in intreaga lume. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat, marți, un avertisment catre autoritațile sanitare din țarile membre, si a indemnat spitalele din intreaga lume sa se…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Din informațiile pe care le avem este…