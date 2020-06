Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a schimbat pozitia referitoare la purtatul mastilor, aliniindu-se tendintei la nivel global, si a recomandat utilizarea acestora in locuri publice aglomerate pentru a stopa raspandirea pandemiei noului coronavirus, informeaza sambata dpa, preluat de Agerpres. Cu toate acestea, agentia ONU cu sediul la Geneva a subliniat ca purtatul mastilor poate creste […] The post OMS revine asupra utilizarii maștilor, dar avertizeaza despre pericole appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .