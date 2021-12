Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a transmis, marți, avertisment cu privire la riscurile de infectare cu Covid-19, in contextul apariției și circulației tulpinii Omicron. Potrivit recomandarilor OMS, anumite categorii de persoane ar trebui sa renunțe la orice calatorie in aceasta perioada. Actualizarile…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat marti ca interdictiile generale de calatorie nu vor impiedica raspandirea noii variante Omicron a coronavirusului, cerand tarilor sa adopte o abordare bazata pe o evaluare a riscurilor, relateaza AFP .

- Doua persoane, dintre care una infectata pozitiv cu coronavirus, au fost arestate pe aeroportul Schiphol din Amsterdam in timp ce se imbarcau intr-un avion spre Spania, dupa ce cuplul fugise dintr-un hotel in care erau puși in carantina dupa ce s-au intorc din Africa de Sud, unde izbucnit focarul Covid…

- Elvetienii au pus „da” legii privind crearea unui certificat COVID, potrivit primelor estimari publicate duminica de institutul sondage gfs.bern, citat de Afp și Agerpres. Campania pentru referendum a fost una agitata, marcata de numeroase manifestatii, iar mulți politicieni, printre care si ministrul…

- Aproape 22 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in total, iar "100% din populatia eligibila a primit o injectie" si "90,1% a fost vaccinata cu schema completa", au adaugat vineri reprezentantii acelasi minister. In aceasta tara cu aproximativ 10 milioane de locuitori,…