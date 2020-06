Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri reluarea studiilor clinice asupra hidroxiclorochinei, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Acesata decizie a OMS vine la noua zile dupa ce ce a suspendat aceste teste, in urma publicarii unui studiu in prestigioasa revista medicala The Lancet.In…

- In urma rezultatelor unui studiu amplu, publicat de o revista de specialitate, Organizația Mondiala a Sanatații „sfatuiește” sa foloseasca temporar clorochina sau derivații acesteia impotriva Covid-19, pana la analizarea rezultatelor stranse deja de la pacienți din 35 de țari. Spitalele din Anglia și…

- Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, ar fi declarat ca Organizația Mondiala a Sanatații i-a oferit 20 de milioane de dolari SUA pentru a otravi o bautura tonica pe baza de plante pe care a promovat-o ca tratament pentru Covid-19. Adevarul este ca președintele Madagascarului a promovat bautura…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca administrația de la Washington analizeaza numeroase propuneri legate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), inclusiv una care prevede finanțarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, potrivit Reuters. Intr-o postare pe Twitter,…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentant al țarii noastre la Organizația Mondiala a Sanatații, profesorul Alexandru Rafila, ne spune cum putem ajunge la finalul acestei pandemii de coronavirus. Șeful Societații Naționale de Microbiologie spune ca cel mai important este ca indicele…

- Studiile controversate in care voluntarii sunt infectați in mod intenționat cu Covid-19 ar putea accelera dezvoltarea vaccinului, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, care a lansat noi orientari cu privire la modul in care abordarea ar putea fi justificata etic, in ciuda pericolelor potențiale…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti ca ridicarea oricaror restrictii impuse pentru stavilirea transmiterii noului coronavirus trebuie sa fie graduala, intrucat daca interdictiile vor fi relaxate prea curand, va exista o recrudescenta a infectarilor, informeaza Reuters, conform agerpres.ro.…