Noile recomandari ale Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), care includ praguri ciclice mai joase pentru testele PCR de coronavirus, garanteaza aproape ca numarul „cazurilor” de COVID va scadea automat considerabil peste tot in lume, potrivit The Defender. OMS a formulat noi reguli privind testele PCR folosite pentru depistarea persoanelor infectate cu noul coronavirus. Deși in 2020 acestea