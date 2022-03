OMS recomandă Ucrainei să distrugă agenţii patogeni din laboratoarele de cercetare Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda Ucrainei sa distruga agentii patogeni din laboratoarele sale de cercetare pentru a preveni orice potentiale „scapari” care ar putea afecta populatia, noteaza BBC, citand declaratii facute de un oficial pentru Reuters . Ca si alte state, Ucraina are laboratoare de sanatate publica, in care sunt studiate bolile periculoase, inclusv COVID-19. […] The post OMS recomanda Ucrainei sa distruga agentii patogeni din laboratoarele de cercetare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a sfatuit Ucraina sa distruga agenții patogeni cu grad ridicat de pericol aflați in laboratoarele de sanatate publica ale țarii pentru a preveni "orice potențiale scurgeri" care ar putea raspandi boli in randul populației.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a sfatuit Ucraina sa distruga orice agenți patogeni periculoși pastrați in laboratoarele de cercetare pentru a preveni „potențiale scurgeri”, a declarat un oficial al OMS agenției de presa Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Organizația Mondiala a Sanatații a transmis ca a sfatuit autoritațile ucrainene sa distruga agenții patogeni din laboratoare, pentru a preveni orice scurgeri accidentale și eventuala raspandire in randul populației. Precizarile au fost facute dupa o solicitare Reuters.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a cerut, vineri, vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. „Nu avem intentii rele la adresa vecinilor nostri. Si i-as sfatui si pe ei sa nu escaladeze situatia, sa nu introduca…

- Uniunea Europeana a aprobat noi sanctiuni impotriva Belarusului pentru sprijinul oferit Rusiei in invazia asupra Ucrainei, a anuntat, miercuri, presedintia franceza a Consiliului UE. Sanctiunile vor viza unele sectoare economice, in special industria lemnului, siderurgia si exportul de potasiu, relateaza…

- Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie pentru BBC, relateaza, luni, Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in “suprimarea propagarii internationale” a coronavirusului, relateaza Le Figaro. In contextul in care noul val pandemic de covid-19…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat, vineri, extinderea utilizarii unei doze reduse de vaccin Covid-19 de la Pfizer, la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, informeaza Reuters. Recomandarea vine dupa ce Grupul Consultativ Strategic de Experti (SAGE) in domeniul imunizarii a avut…