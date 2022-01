OMS recomandă renunțarea la certificatul verde OMS considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in „suprimarea propagarii internationale” a coronavirusului. In contextul in care noul val pandemic de covid-19 cauzat de varianta Omicron a dus la restrictii in Europa, inclusiv pentru cei vaccinati, in Italia sau in Austria, Comitetul de urgenta […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in “suprimarea propagarii internationale” a coronavirusului, relateaza Le Figaro. In contextul in care noul val pandemic de covid-19…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in „suprimarea propagarii internationale” a coronavirusului, relateaza Le Figaro. In contextul in care noul val pandemic de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele par a nu mai avea eficienta in „suprimarea propagarii internationale” a versiuni OMICRON, relateaza Le Figaro. In contextul in care noul val pandemic…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in "suprimarea propagarii internationale" a coronavirusului, relateaza Le Figaro. In contextul in care noul val pandemic de covid-19…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in “suprimarea propagarii internationale” a coronavirusului, relateaza Le Figaro. In contextul in care noul val pandemic de…

- Italia va incepe din 10 ianuarie sa administreze doza booster (supra-rapel) de vaccin anti-COVID-19 la patru luni dupa incheierea schemei de vaccinare din doua doze (sau dupa doza unica in cazul vaccinului Johnson&Johnson), fata de termenul de sase luni din prezent, masura decisa intr-o incercare…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat ca in mai multe țari din Europa, pe baza studiilor științifice, s-a constatat faptul ca doar doua doze de vaccin nu asigura o imunitate crescuta, de aceea va fi necesara doza booster pentru ca certificatul verde sa mai aiba valabilitate. Arafat a precizat ca in…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat asupra intensificarii pandemiei COVID in Europa, inclusiv si a raspandirii variantei Omicron, motive pentru care le-a cerut europenilor sa se vaccineze si cu doza a treia.