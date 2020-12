OMS recomandă purtarea măștilor și în casă Organizația Mondiala a Sanatații recomanda acum purtarea maștilor și in locuințe, pentru a preveni imbolnavirile cu COVID-19 cand vin musafiri in vizita. Noul ghid de recomandari publicat de OMS miercuri la Gneva sugereaza ca maștile sa fie purtate in locuințe in timpul vizitelor, atunci cand incaperile nu au fost aerisite corespunzator, potrivit Libertatea . In trecut, OMS a recomandat purtarea maștilor in spațiile mici, dar nu facuse vreo precizare cu privire la spațiile private. Cand a inceput pandemia, OMS și-a exprimat neincrederea in eficiența maștilor. Insa tot mai multe țari din Europa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

