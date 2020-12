Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda persoanelor vaccinate anti-Covid-19 sa poarte in continuare masti faciale si sa pastreze distantarea fizica, scrie agerpres . Chiar daca exista dovezi stiintifice potrivit carora un vaccin ajuta impotriva dezvoltarii bolii Covid-19, nu este clar daca el previne…

- Organizația Mondiala a Sanatații recomanda acum purtarea maștilor și in locuințe, pentru a preveni imbolnavirile cu COVID-19 cand vin musafiri in vizita. Noul ghid de recomandari publicat de OMS miercuri la Gneva sugereaza ca maștile sa fie purtate in locuințe in timpul vizitelor, atunci cand incaperile…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda sa evitam petrecerile mari in familie de sarbatori, informeaza AFP, potrivit Agerpres. ”Este incredibil de dificil pentru ca, in special in perioada sarbatorilor, vrem foarte tare sa fim cu familia noastra. Insa in unele cazuri, a nu avea o mare reuniune…

- Europa trebuie "sa accelereze serios" lupta impotriva coronavirusului, dar Organizatia Mondiala a Sanatatii ramane optimista in privinta faptului ca tarile europene nu vor fi nevoite sa intre in blocaje nationale, au spus, luni, oficialii OMS."Suntem inca optimisti ca tarile nu vor trebui…

- Romania a trecut pragul de 3.000 de cazuri zilnice de COVID-19. Este un record absolut in țara noastra de la inceputul pandemiei. Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, este de parere ca acest trend crescator nu se va opri aici. Romania a inregistrat un nou record al infecțiilor cu noul…

- Șeful Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals“ din Bucuresti, Alexandru Rafila, crede ca trendul crescator al infectarilor cu COVID-19 va continua, in contextul in care Romania raportat, joi, pentru prima oara peste 3.000 de cazuri noi de coronavirus, noteaza Romania TV.Președintele Societații…

- Organizația Mondiala a Sanatații spune ca pana in anul 2021 vrea sa aiba 2 miliarde de doze de vaccin anti-COVID disponibile. Obiectivul este ca majoritatea oamenilor din toate țarile sa fie vaccinați, nu toți oamenii din doar cateva țari. Mai multe tari din Europa se lupta deja cu un nou val de infectari…

- Revenirea la viața dinainte de pandemie nu va avea loc inainte de 2022 fara distanțare sociala și precauții precum purtarea de maști, avertizeaza Soumya Swaminathan, directorul departamentului de știința de la Organizația Mondiala a Sanatații, citat de WebMD.com . Distanțarea sociala și purtarea de…