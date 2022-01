Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul consultativ al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a recomandat vineri extinderea utilizarii vaccinului anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech, cu dozaj redus, pentru copiii din grupa de varsta 5-11 ani, informeaza Reuters. Recomandarea a fost formulata dupa ce Grupul Consultativ Strategic…

- Comitetul consultativ al Organizatiei Mondiale a Sanatatii OMS a recomandat vineri extinderea utilizarii vaccinului anti COVID 19 Pfizer BioNTech, cu dozaj redus, pentru copiii din grupa de varsta 5 11 ani, informeaza Reuters.Recomandarea a fost formulata dupa ce Grupul Consultativ Strategic de Experti…

- Romania reported 16,760 new cases of COVID-19 on Tuesday, more than double on the day and the biggest single-day rise since October, as the Omicron variant takes hold, according to Reuters. Romania is the European Union‘s second-least vaccinated state, with just under 41% of the population fully inoculated…

- Peste 2 milioane de cazuri de contagiere cu noul coronavirus s-au inregistrat la nivel global in ultimele 24 de ore, pe fondul actualului val, asociat raspandirii variantei Omicron, mai contagioasa, potrivit cifrelor provizorii prezentate, joi, de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite EFE.…

- Creșterea numarului de cazuri de Omicron la nivel mondial ar putea crește riscul apariției unei noi și mai periculoase variante de COVID-19, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), potrivit AFP. Deși, varianta se raspandește ca un foc de paie in intreaga lume, se pare ca este mai puțin patogena…

- Franța se confrunta cu inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, a anunțat, vineri, ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, citat de Reuters. Ministrul francez a confirmat ca țara sa se afla acum la inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei, la fel ca „mai multe alte…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a transmis, miercuri, informatii despre vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani si precizeaza ca, potrivit studiilor, vaccinul Pfizer administrat in doua doze are o eficienta de 90,7%. “Copiii reprezinta un procent tot mai mare de cazuri si spitalizari…

- Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80…