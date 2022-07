Stiri pe aceeasi tema

- Revine MASCA obligatorie? OMS avertizeaza ca virusul Covid-19 „circula liber” și ca pandemia nu s-a terminat Revine MASCA obligatorie? OMS avertizeaza ca virusul Covid-19 „circula liber” și ca pandemia nu s-a terminat Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca virusul Covid-19 „circula liber” și…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca virusul Covid-19 „circula liber” și ca pandemia nu este nici pe departe incheiata. Avertismentul OMS vine pe fondul creșterii numarului de cazuri de imbolnaviri și decese asociate Covid-19. Șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a spus ca…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat marți ca pandemia COVID-19 ramane o urgența globala, la aproape doi ani și jumatate dupa ce a fost declarata pentru prima data. Comitetul de Urgenta al OMS, alcatuit din experti independenti, a precizat intr-un comunicat ca numarul in crestere al cazurilor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti ca infectiile COVID-19 raman o urgenta de sanatate la nivel global, la aproape doi ani si jumatate dupa ce boala provocata de noul coronavirus a fost catalogata astfel, transmit Reuters si AFP. Comitetul de Urgenta al OMS, alcatuit din experti…

- Numarul de noi cazuri de imbolnavire cu Covid va ajunge in aceasta saptamana la 10.000, au declarat pentru G4Media surse guvernamentale. Asta dupa ce la precedenta raportare saptamanala au fost circa 4.000 de cazuri. Guvernul le va recomanda cetațenilor sa poarte masca de protecție, mai ales in spațiile…

- Pandemia de COVID-19 a provocat moartea a aproximativ 15 milioane de oameni in intreaga lume, estimeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), adica cu 13% mai multe decese decat erau preconizate in mod normal in doi ani, relateaza BBC. OMS considera ca multe tari au raportat mai putine persoane care…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS avertizeaza ca Europa se afla intr un moment important in lupta impotriva problemelor de sanatate mintala, in contextul pandemiei de COVID 19 si a razboiului din Ucraina.Hans Kluge, directorul biroului regional pentru Europa al OMS, este de parere ca UE trece prin…