OMS recomandă continuarea vaccinării cu serul AstraZeneca Un grup de siguranța pentru vaccinurile Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a declarat miercuri ca beneficiile vaccinului AstraZeneca COVID-19 sunt mai mari decat riscurile sale și recomanda continuarea vaccinarilor, relateaza Reuters. OMS a listat luna trecuta vaccinul AstraZeneca și al Universitații Oxford pentru uz de urgența, largind accesul la imunizarea relativ ieftina pentru statele in […] The post OMS recomanda continuarea vaccinarii cu serul AstraZeneca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

