OMS recomandă continuarea alăptării și după vaccinarea împotriva COVID-19 Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) indeamna femeile care alapteaza sa se vaccineze impotriva COVID-19. Alaptarea este una dintre cele mai eficiente modalitați de asigurare a sanatații, furnizarii anticorpilor și protecției impotriva COVID-19 a copilului, iar vaccinarea mamei care alapteaza nu prezinta niciun risc pentru mama și sugarul ei. Alaptarea are multe avantaje pentru mama și copil și trebuie continuata atat in timpul infecției COVID-19, cat și dupa vaccinarea mamei. Virusul care cauzeaza COVID-19 nu a fost detectat in laptele matern. Mamele care alapteaza și care au primit vaccinul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

