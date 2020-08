OMS recomandă ca toți copii de peste 12 ani să poarte mască Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) facut noi recomandari cu privire la portul maștii sanitare pentru copii. Conform OMS, copiii in varsta de cel putin 12 ani ar trebui sa poarte masca in aceleasi conditii ca adultii pentru a ajuta la limitarea raspandirii COVID-19, in timp ce in cazul copiilor cu varste cuprinse intre sase ani si 11 ani decizia trebuie luata pe baza evaluarii punctuale a riscurilor. Copiii cu varste de 12 ani si mai mari ar trebui sa poarte masca mai ales atunci cand nu poate fi garantata o distanta de minim 1 metru fata de alte persoane si cand in zona exista transmitere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

