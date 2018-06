Congo a facut progrese importante in lupta contra Ebola, insa raspandirea virusului nu este inca tinuta sub control, a indicat un inalt oficial din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) vineri, la o luna dupa declararea epidemiei in tara centraficana, informeaza DPA. Personalul medical a depistat pana in prezent 91% din cele peste 600 de persoane despre care se stie ca au intrat in contact cu pacienti infectati, a declarat directorul programului de management al situatiilor de urgenta din cadrul OMS, Peter Salama, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Geneva. Dintre acestia…