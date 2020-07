Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de noi imbolnaviri cu coronavirus la nivel mondial a atins sambata un nivel record, de 212.326 cazuri in ultimele 24 de ore, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații, citat de CNBC.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii face un anunț terifiant legat de pandemia COVID-19. Numarul cazurilor noi de infectare a explodat in ultimele 24 de ore. Duminica s-a inregistrat o crestere cu 183.020 a cazurilor de COVID-19, un adevarat record zilnic la nivel global. Bilantul cazurilor globale de imbolnavire…

- Intrat in atenția opiniei publice datorita promovarii tratamentului cu hidroxiclorochina pentru bolnavii de Covid-19, savantul francez Didier Raoult se poziționeaza din nou impotriva opiniei multor confrați și a Organizației Mondiale a Sanatații. Deși OMS și alți specialiști vorbesc despre un al doilea…

- Europa continuna sa fie afectata de pandemie, in ciuda scaderii numarului de cazuri noi datarata masurilor de carantina, spune șeful european al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Kluge a avertizat ca boala nu va disparea prea curand, motiv pentru care lumea trebuie sa se adapteze unei noi realitați,…

- Noi prognoze pesimiste de la reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații privind cazurile de imbolnavire cu coronavirus in Republica Moldova. Pana in data de 19 mai, in țara, numarul total al cazurilor de infecție cu COVID-19 ar putea fi de 5.635.

- Pana astazi, 19 aprilie 2020, potrivit unui bilant intocmit de France Presse, avand la baza datele adunate de birourile AFP de pe langa autoritatile nationale competente si de la informarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pandemia de COVID 19 s a soldat cu cel putin 160.685 de morti in lume de la…