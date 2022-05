OMS: Puțin probabil ca focarul de variola maimuței să ducă la o pandemie Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) nu crede ca focarul de variola maimuței din afara Africii va declanșa o pandemie, a declarat luni un oficial din cadrul OMS, adaugand insa ca ramane neclar daca persoanele infectate care nu prezinta simptome pot transmite boala, relateaza Reuters . In luna mai, au fost raportate peste 300 de cazuri suspecte și confirmate de variola maimuței, virus asociat in mod normal cu centrul sau vestul Africii. Cele mai multe dintre cazuri se inregistreaza in Europa, unde boala, de obicei ușoara și cu simptome asemanatoare gripei, a inceput sa se raspandeasca de la inceputul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

