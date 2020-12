Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, prezinta strategia de vaccinare in Romania, in cadrul unei conferințe de presa ce are loc la finalul ședinței de...

- Strategia de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania a fost publicata in Monitorul Oficial. Documentul are in vedere intregul proces și lanț de vaccinare impotriva COVID-19, de la principiile generale pana la organizarea vaccinarii, depozitarea vaccinurilor, pastrarea lanțului de frig, monitorizarea…

- Organizația Mondiala a Sanatații nu recomanda țarilor membre sa elibereze „pașapoarte de imunitate” pentru cei care s-au vindecat de COVID-19, dar analizeaza posibilitatea folosirii unor certificate electronice de vaccinare, a spus un expert medical al OMS, citat de Reuters.

- Noi reguli pentru romanii care vor sa mearga in Norvegia: test molecular tip PCR sau antigen negativ pentru infecția cu Covid-19, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii și 10 zile in carantina, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Autoritațile norvegiene au anunțat noi masuri privind condițiile…

- Europa se confrunta cu cifre record de imbolnaviri de Covid și multe state risca sa fie depașite de situație. Liderii Uniunii Europene au avut o intalnire prin videoconferința și au stabilit crearea unui fond de solidaritate pentru transferul pacienților intre statele comunitare

- Organizația Mondiala a Sanatații face legatura intre creșterea uriașa a numarului de cazuri de coronavirus in Europa și eșecul in ceea ce privește plasarea in carantina a persoanelor expuse virusului, relateaza The Guardian.

- In ceea ce privește Romania, 95% dintre clujeni si 82% dintre bucuresteni au spus ca sunt multumiti de orasul lor, comparativ cu media europeana de 89%. Raportul a fost intocmit pe baza rezultatelor a 58.100 interviuri realizate in 83 de orase europene și arata ca, in 2019, 9 din 10 persoane…

- Calatorii din intreaga Europa ar putea evita carantina conform intentiei UE de a introduce un regim cuprinzator de testare a COVID-19, a anuntat luni publicatia britanica The Telegraph, informeaza Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentareComisia…