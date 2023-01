Organizația Mondiala a Sanatații nu vrea sub nicio forma sa renunțe la nivelul maxim de alerta al pandemiei Covid. Motivele sunt lesne de ințeles, pentru ca sfarșitul pandemiei ar spulbera și puținele vaccinari care se mai fac la nivel mondial. Intre timp, insa, media internaționala anunța copii de 14 ani care mor de la deodorant […] The post OMS prelungește pandemia. Intre timp, copiii mor subit de la deodorant first appeared on Ziarul National .