OMS: Poliomielita, "foarte probabil", în populația din Gaza Este foarte probabil ca poliomielita sa fi infectat locuitori din Fașia Gaza, ceea ce ar fi un eșec pentru eforturile globale de eradicare a bolii, a declarat marți un purtator de cuvant al Organizației Mondiale a Sanatații. Minisrul Sanatații Hamas a anunțat ca Fașia Gaza este "zona epidemica de poliomielita". Aceasta declarație vine dupa detectarea […]

