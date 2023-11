Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat sambata ca nu mai este in legatura cu contactele sale de la spitalul Al Shifa din nordul Fasiei Gaza, informeaza AFP, citat de news.ro.OMS si-a exprimat "profunda ingrijorare" pentru siguranta persoanelor care s-au refugiat in spital din cauza luptelor…

- „Nu exista nicio criza umanitara in Fașia Gaza”, a declarat joi un oficial militar israelian, in timp ce la Paris se desfașura o „conferința umanitara” pentru a incerca sa deblocheze ajutorul internațional catre teritoriul palestinian asediat și bombardat de Israel, potrivit AFP. „Știm ca situația nu…

- Israelul va incepe sa puna in aplicare „pauze umanitare” de patru ore pe zi in nordul Fașiei Gaza pentru a permite oamenilor sa fuga spre sud, a anunțat Casa Alba, relateaza BBC și Sky News . Purtatorul de cuvant John Kirby a calificat mișcarea drept un pas in direcția corecta și a declarat ca SUA…

- Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a condamnat „cu fermitate” marti atacurile comise „de colonisti israelieni impotriva palestinienilor” in Cisiordania ocupata, exprimandu-si „profunda ingrijorare” cu privire la acest subiect, transmite AFP. In discutiile purtate cu ministrii de Externe ai Arabiei…

- Elon Musk este rugat de internauți sa instaleze Starlink deasupra Fasiei Gaza, privata de Internet, pentru ca locuitorii enclavei sa poata relua comunicarea cu restul lumii. De asemenea, organizațiile Human Rights Watch, Medici fara Frontiere si Semiluna Rosie palestiniana avertizeaza ca lipsa conexiunii…

- Principalul centru medical din Gaza, Spitalul Al-Shifa din Gaza City, mai are combustibil pentru functionarea generatoarelor pentru 24 de ore, a afirmat organizatia Medici fara Frontiere, potrivit CNN.”Fara electricitate multi pacienti vor muri”, a afirmat Guillemette Thomas, coordonatorul medical…

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene a anunțat ca civilii din nordul Fașiei Gaza pot pleca in sud incepand cu ora 10.00 și pana la ora 13.00, potrivit BBC. Ei ar trebui sa foloseasca o singura ruta, de la Beit Hanoun spre Khan Yunis, adaugand ca este o zona sigura.Organizația Mondiala a Sanatații…