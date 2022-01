Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate din populația Europei ar urma sa fie infectata cu varianta Omicron a coronavirusului in urmatoarele șase-opt saptamani, a declarat marți cel mai inalt oficial european al Organizației Mondiale a Sanatații, citat de Reuters și AFP.Batranul Continent a inregistrat peste 7 milioane de cazuri…

- Peste jumatate din populatia Europei ar urma sa fie infectata cu varianta Omicron a coronavirusului in urmatoarele sase-opt saptamani, potrivit OMS. Concluzia reprezentantului european al OMS In contextul in care in Europa am avut peste 7 milioane de cazuri noi de Covid-19 in prima saptamana din 2022,…

- Mai bine de jumatate din populația Europei se va infecta cu Omicron in urmatoarele 6-8 saptamani, susține OMS Mai bine de jumatate din populația Europei se va infecta cu Omicron in urmatoarele 6-8 saptamani, susține OMS Peste jumatate din populația Europei ar urma sa fie infectata cu varianta Omicron…

- Ne așteptam ca pe data de 25 noiembrie sa avem decizia Agenției Europene a Medicamentului privind vaccinarea impotriva COVID a copiilor din grupa de varsta 5-11 ani. In cazul vaccinului Moderna, este de așteptat ca autorizarea sa se acorde la jumatatea lunii decembrie, a anunțat marți medicul Valeriu…

- Vaccinurile administrate in timpul pandemiei inca se afla in faza de studiu, iar Inalta Autoritate pentru Sanatate (HAS) a recomandat luni ca serul de la Moderna sa nu mai fie utilizat pentru tinerii cu varsta de pana la 30 de ani, informeaza Reuters .Potrivit experților in sanatate publica din Franța,…

- Statele Unite ale Americii isi redeschid luni granitele terestre si aeriene pentru calatorii vaccinati anti-COVID-19, dupa mai bine de un an și jumatate de restricții. Intrarea nu va fi insa complet libera, autoritatile americane intentioneaza sa monitorizeze starea de vaccinare a calatorilor si vor…

- Mituri care mai de care mai absurde si fanteziste, amplificate de social media, ii fac in continuare pe multi oameni sa se teama mai mult de vaccin decat de moartea pe care o poate aduce o boala parsiva precum COVID. Catalin Tucureanu, cercetator la Institutul de Cercetare Medico-Militara Cantacuzino,…

- O doza de rapel cu un vaccin diferit, pe baza de ARN mesager, a dat rezultate mai bune in cazul persoanelor care au fost imunizate cu vaccinul anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson, conform rezultatelor preliminare ale unui studiu american publicat miercuri, relateaza AFP. Studiul, finantat de Institutele…