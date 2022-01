Peste 50% dintre europeni ar putea sa se infecteze cu varianta Omicron a noului coronavirus in urmatoarele sase-opt saptamani, a anuntat, marti, directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Europa a raportat peste 7 milioane de cazuri noi de COVID-19 in prima saptamana a anului 2022, un numar de peste doua ori mai […] The post OMS: Peste 50% din populatia Europei s-ar putea infecta cu Omicron in urmatoarele saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .