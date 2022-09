Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 milioane de europeni au suferit de tulburari pe termen lung legate de COVID in 2020 si 2021, potrivit unei estimari publicate marti de biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a facut apel la o mai buna ingrijire a bolnavilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Cel putin 17 milioane de europeni au suferit de tulburari pe termen lung legate de COVID in 2020 si 2021, potrivit unei estimari publicate marti de biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a facut apel la o mai buna ingrijire a bolnavilor, relateaza AFP. Aceasta cifra reprezinta…

- 5% dintre pacienții din intreaga lume care au avut COVID-19, adica in jur de 27 de milioane de oameni, inca sufera de pe urma pierderii simțului olfactiv sau gustativ, potrivit unui nou studiu citat de NBC News și Digi 24. In analiza publicata in The BMJ, un jurnal medical al Asociației Medicale Britanice,…

- Japonia a confirmat primul caz variola maimutei, la Tokyo, a anunțat, luni, guvernatorul capitalei, relateaza Reuters. Persoana infectata este un barbat in varsta de 30 de ani care s-a intors din Europa. El se afla in prezent internat intr-un spital, a precizat guvernatorul Tokyo Yuriko Koike. Organizatia…

- Mai multe perchezitii au avut loc la o grupare specializata in inselaciune si spalare de bani, mai multi romani fiind suspectati ca au postat anunturi fictive pe internet prin care au pacalit peste 100 de persoane din Europa, prejudiciul ridicandu-se la trei milioane de euro. Potrivit DIICOT, perchezițiile…

- Filiala in Europa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) avertizeaza marti cu privire la o toamna si o iarna ”dificile”, in urma unei triplari, in ultimele sase saptamani, a cazurilor Covid-19 si unei dublari a numarului spitalizarilor, dupa o relaxare in cele 53 de tari membre, relateaza AFP. „Covid-19…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere guvernelor sa revina la masca de protecție obligatorie, pe fondul creșterii accelerate a numarului de cazuri COVID in Europa. O noua varianta Omicron, supramnumita ”Centaurus” se raspandește rapid, iar experții in sanatate sunt ingrijorați deoarece conține multe…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut apel, vineri, la ”actiuni urgente” in fata variolei maimutei in Europa, in contextul triplarii cazurilor inregistrate in ultimele doua saptamani pe continent, relateaza AFP. Directorul regional al OMS a cerut tarilor europene, intr-un comunicat, ”sa-si…