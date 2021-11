OMS: 'Persoanele expuse riscului de infectare cu coronavirus ar trebui să evite călătoriile' Persoanele expuse riscului de infectare cu coronavirus, intre care cele peste 60 de ani, ar trebui sa evite calatoriile, a recomandat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), dupa aparitia noii variante Omicron, relateaza AFP. ''Ar trebui acordata consiliere persoanelor care nu au o stare buna a sanatatii sau cu risc de a dezvolta o forma severa de COVID-19 si de a muri, in special celor cu varsta de 60 de ani sau mai mult si celor cu comorbiditati (de exemplu: boli de inima, cancer si diabet), pentru a-si amana calatoria, a scris OMS intr-un document tehnic, potrivit Agerpres.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

