OMS: Persoanele cu vârste peste 60 de ani să renunțe la călătorii! Persoanelor cu varste peste 60 de ani, persoanelor vulnerabile, cu comorbiditați li se recomanda sa renunțe la calatorii, așa cum reiese dintr-un document al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), relateaza AFP. ”Ar trebui acordata consiliere persoanelor care nu au o stare buna a sanatatii sau cu risc de a dezvolta o forma severa de COVID-19 si de a muri, in special celor cu varsta de 60 de ani sau mai mult si celor cu comorbiditati (de exemplu: boli de inima, cancer si diabet), pentru a-si amana calatoria, transmite OMS. Recomandarile OMS au legatura directa cu descoperirea recenta a variantei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Persoanele expuse riscului de infectare cu coronavirus, intre care cele peste 60 de ani, ar trebui sa evite calatoriile, a recomandat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii, dupa aparitia noii variante Omicron.

