Stiri pe aceeasi tema

- Date oficiale privind varianta Omicron de la Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS .Riscul de reinfectare in cazul persoanelor care deja s au infectat cu alte variante ale coronavirusului SARS CoV 2 este sporit de varianta Omicron, au avertizat joi autoritatile sanitare din Africa de Sud si Organizatia…

- Riscul de reinfectare in cazul persoanelor care deja s-au infectat cu alte variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 este sporit de varianta Omicron, au avertizat joi autoritatile sanitare din Africa de Sud si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza agentia EFE.

- Riscul de reinfectare in cazul persoanelor care deja s-au infectat cu alte variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 este sporit de varianta Omicron, au avertizat joi autoritatile sanitare din Africa de Sud si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza agentia EFE. Cercetatorii din Africa…

- Trei caracteristici ale variantei Omnicron, explicate de catre OMS. Ce trebuie depistat in urma cercetarilor Trei caracteristici ale variantei Omnicron, explicate de catre OMS. Ce trebuie depistat in urma cercetarilor Noua tulpina a COVID-19, Omnicron, a alertat toate statele, insa Organizația Mondiala…

- Președintele Asociației Medicale din Africa de Sud(SAMA) a tratat zeci de pacienți cu varianta Omicron. Niciunul nu a necesitat spitalizare. Persoanele din Africa de Sud care au contractat tulpina Omicron de coronavirus nu au dezvoltat forme grave ale bolii, a declarat pentru BBC medicul Angelique Coetzee,…

- Noua varianta B.1.1.529 de Covid, detectata pentru prima data in Africa australa, a fost clasata vineri drept ''ingrijoratoare'' de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si denumita ''Omicron'', relateaza AFP. ''Varianta B.1.1.529 a fost semnalata pentru prima data la OMS de catre Africa…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a numit noua varianta COVID-19 descoperita in Africa de Sud, Omicron. „Aceasta varianta are un numar mare de mutații, dintre care unele sunt ingrijoratoare. Riscul crescut de infectari este mult mai ridicat in comparație cu alte variante”, a spus OMS intr-un comunicat,…

- Noua varianta B.1.1.529 de Covid, detectata pentru prima data in Africa australa, a fost clasata vineri drept ''ingrijoratoare'' de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si denumita ''Omicron'', relateaza AFP.