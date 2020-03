OMS: Pandemia este ”departe de a fi încheiată” în estul Asiei Epidemia de coronavirus este ”departe de a fi incheiata” in regiunea Asia-Pacific, iar masurile actuale pentru reducerea raspandirii virusului ofera timp tarilor sa se pregateasca pentru ”transmisiile comunitare pe scara larga”, a declarat un reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). In ciuda tuturor masurilor adoptate, riscul de transmitere in regiune nu va disparea atat The post OMS: Pandemia este ”departe de a fi incheiata” in estul Asiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

