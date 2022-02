Stiri pe aceeasi tema

- "Muntele" de deseuri medicale asociate COVID-19 prezinta riscuri pentru sanatate si pentru mediu, a declarat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), solicitand masuri pentru a reduce in special utilizarea manusilor. Organizatia Mondiala a Sanatatii a analizat intr-un nou raport cele aproape 87.000…

- "Muntele de deseuri medicale asociate COVID 19 prezinta riscuri pentru sanatate si pentru mediu, a declarat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS , solicitand masuri pentru a reduce in special utilizarea manusilor.OMS a analizat intr un nou raport cele aproape 87.000 de tone de echipamente de protectie…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat, marți, ca volumul mare de deșeuri produse in lupta impotriva pandemiei COVID-19 reprezinta o amenințare pentru sanatatea umana și a mediului. Zecile de mii de tone de deșeuri medicale suplimentare au pus o presiune uriașa asupra sistemelor de gestionare…

- "Muntele" de deseuri medicale rezultat in urma pandemiei de coronavirus prezinta riscuri pentru sanatate si pentru mediu, arata Organizatia Mondiala a Sanatatii intr-un raport facut public marți. Reprezentanții OMS au solicitat masuri pentru a reduce in special utilizarea manusilor.

- Elena Lasconi, primarul municipiului Campulung Muscel, trage un semnal de alarma privind cantitatea uriasa de deseuri periculoase abandonata pe fosta platforma ARO de catre o firma aflata in faliment. Elena Lasconi a sesizat deja Directia Nationala Anticoruptie si Ministerul Mediului.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, s-a declarat optimist ca pandemia de coronavirus va fi invinsa in 2022, cu conditia ca tarile sa colaboreze pentru limitarea propagarii covid-19, informeaza bbc.com.

- Pandemia de Coronavirus ne-a ținut inchiși in casa pentru foarte mult timp, momente in care inclusiv obiceiurile ni s-au schimbat (am ajuns sa lucram de acasa, sa ieșim mai rar sa socializam, sa gasim activitați fizice și recreative pe care sa le facem de acasa și așa mai departe). In acest context,…