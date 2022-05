OMS organizeaza o reuniune de urgenta. Mai multe cazuri suspecte de variola maimutei. Unde au fost depistate

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa organizeze vineri o reuniune de urgenta pentru a discuta despre variola maimutei, conform unor surse apropiate agentiei Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), informeaza Reuters, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa organizeze o reuniune de urgenta pentru a discuta despre variola maimutei, conform unor surse apropiate agentiei Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), informeaza Reuters.

- Organizația Mondiala a Sanatații a oferit o serie de detalii despre variola maimuței, dupa ce mai multe state europene au anunțat ca au confirmat sau ca suspecteaza mai multe cazuri. Anunțul OMS include informații despre cauzele, simptomele, tratamentul, dar și despre cat de periculoasa poate fi aceasta…

- Cateva cazuri de „variola maimutei” au fost confirmate in Europa. In doar o singura luna, Marea Britanie a ajuns la șapte cazuri de infectare. Autoritatile din SUA au anuntat ieri ca a fost detectat un prim caz la o persoana care locuieste in statul Massachusetts, iar autoritatile portugheze au identificat…

- Au fost identificate 20 de cazuri suspecte de variola maimutei la om, de la inceputul lui mai in Europa si in America de Nord, starnind temeri cu privire la debutul propagarii acestei maladii endemice in Africa de Vest. Despre ce este vorba.

- Directorul biroului regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, a declarat joi, 7 aprilie, ca Organizatia Mondiala a Sanatatii se pregateste pentru posibile atacuri chimice in Ucraina, relateaza Reuters.Avand in vedere incertitudinile situatiei actuale, nu exista asigurari ca razboiul nu se va inrautati,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti ca va furniza Ucrainei mii de doze de medicamente antiretrovirale pentru a acoperi nevoile pacientilor cu HIV de pe teritoriul acestei tari pentru urmatoarele 12 luni, informeaza Reuters. OMS, alaturi de Planul de Urgenta al Presedintelui SUA pentru…