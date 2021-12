Varianta Omicron a coronavirusului responsabila de Covid-19 pare sa se raspandeasca mai rapid comparativ cu varianta Delta, sa provoace simptome mai puțin severe și sa faca vaccinurile mai puțin eficiente, a anunțat, duminica, Organizația Mondiala a Sanatații, transmit agențiile de presa. De asemenea, OMS subliniaza ca datele sunt in continuare parțiale. Omicron este prezent acum in 63 de țari, a precizat OMS pe baza datelor oficiale ale responsabililor, transmise din ultimele zile. Aceasta raspandire mult mai rapida a Omicron este inregistrata nu numai in Africa de Sud, unde Delta era mai puțin…