OMS: Omicron ar putea genera o tulpină și mai periculoasă Creșterea numarului de cazuri de Omicron la nivel mondial ar putea crește riscul apariției unei noi și mai periculoase variante de COVID-19, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), potrivit AFP. Deși, varianta se raspandește ca un foc de paie in intreaga lume, se pare ca este mai puțin patogena decat se credea inițial și […] The post OMS: Omicron ar putea genera o tulpina și mai periculoasa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un val de infectari cu varianta Omicron a coronavirusului ar putea face a Israelul sa ajunga la imunitate in masa, a afirmat, duminica, un inalt oficial din Ministerul israelian al Sanatatii, potrivit Reuters. Aparitia variantei Omicron a dus la un val de cazuri de covid-19 in intreaga lume, in perioada…

- Procentul cazurilor globale cu varianta Delta a coronavirusului este in scadere, pentru prima data de cand i s-a dat acest nume in aprilie, in timp ce noua varianta Omicron isi continua avansul, fiind deja prezenta in focarele cu transmitere comunitara, a transmis, miercuri, Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 in țara noastra. Este vorba despre un barbat de 56 de ani din Brasov, sotul femeii care a fost confirmata cu aceeasi tulpina, la sosirea din Africa de Sud. ”Un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a avertizat ca noua tulpina Omicron se va raspandi in toata lumea și ca nu poate fi oprita. „In final, tulpina va ajunge peste tot. Nimeni nu va putea s-o opreasca, am vazut asta cand a inceput pandemia in China”. Raed Arafat a declarat…

- Pandemia de coronavirus ar putea dura cu un an mai mult fața de estimari, din cauza ca țarile sarace nu au acces la vaccinurile de care au nevoie, susține Organizația Mondiala a Sanatații, conform BBC. Dr. Bruce Aylward, de la OMS, spune ca din cauza ratelor mici de vaccinare din țarile sarace, criza…

- Medicii romani sunt ingrijorati de evolutia Covid-19 in Romania. Ei susțin ca tara noastra ar putea genera o noua tulpina, dupa ce evoluția bolii a cunoscut modificari importante și ingrijoratoare. Medicii vorbesc de pacienți care au ajuns la Terapie Intensiva intr-un timp foarte scurt de la internare,…

- Organizația Mondiala a Sanatații se implica in Romania pentru a ajuta la rezolvarea crizei sanitare și pentru a impulsiona campania de vaccinare anti-COVID. Asta dupa ce valul patru al pandemiei a lovit in plin Romania, iar numarul cazurilor de infectare crește de la o zi la alta. „Incercam sa vedem…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a stabilit definitia sindromului post-Covid. Durerea abdominala, afectarea mirosului sau gustului, anxietate, dureri in piept, senzatia de ceata pe creier, tuse, depresie, ameteala, oboseala sunt doar cateva dintre simptomele care pot aparea la trei luni de la debutul…