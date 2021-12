Stiri pe aceeasi tema

- Disfuncționalitațile din domeniul sanitar legate de pandemia de coronavirus au dus la creșterea numarului de persoane care au murit din cauza malariei, cu 69.000 de oameni mai mult în 2020 decât anul precedent, dar cel mai rau scenariu a fost evitat, a declarat luni Organizația Mondiala…

- Europa a raportat in saptamana 8-14 noiembrie o crestere cu 5% a numarului de decese asociate coronavirusului, in timp ce in restul continentelor numarul mortilor s-a mentinut stabil sau a scazut, releva cel mai recent raport epidemiologic al Organizatiei Mondiale a Sanatatii

- Numarul deceselor asociate Covid-19 depașit 5 milioane de morți, la nivel global. Cele mai afectate țari au fost SUA (745.800), Brazilia (607.800) și India ( 458.000). Varianta Delta, considerata mai contagioasa și periculoasa, a dus la o creșetere masiva a numarului de infecții din SUA, in ultimele…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, se declara afectat de numarul ridicat al deceselor saptamanale din Romania. Aceasta apreciaza ca daca vom continua in acest ritm, in fiecare saptamana dispare o comuna din Romania. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat…

- Numarul deceselor provocate de tuberculoza a crescut din nou pentru prima data dupa o pauza de peste 10 ani din cauza pandemiei de COVID-19, care perturba accesul la serviciile de sanatate, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de AFP. Situatia actuala pare departe de…

