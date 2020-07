Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul creșterii numarului de cazuri de coronavirus in Romania, Alexandru Rafila a incercat sa traga un semnal de alarma asupra comportamentului romanilor. Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii a explicat ca acest virus se transmite si in timpul verii și este la fel de contagios…

- Organizația Mondiala a Sanatații a lansat un averitsment in contextul in care numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus este in creștere in Europa. Directorul OMS din Europa, Hans Kluge, a explicat, dupa cum arata Libertatea : „Saptamana trecuta, Europa s-a confruntat cu o crestere a numarului…

- Lumea a intrat intr-o „faza periculoasa“ pe masura ce se deschid tarile care au impus masuri de izolare sau restrictii de mobilitate, a avertizat, vineri, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), scrie Le Figaro.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca pandemia de coronavirus se agraveaza la nivel mondial, pe masura ce protestele generate de moartea lui George Floyd se amplifica, si recomanda precautie."Cu toate ca situatia in Europa se amelioreaza, in lume ea se agraveaza", a declarat directorul…

- Cu 106.000 de noi cazuri, miercuri a fost ziua cu cele mai multe infecții pe plan global, de la inceputul pandemiei, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații, citata de BBC, conform Mediafax. Directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus s-a aratat ingrijorat de creșterea inumarului cazurilor in…

- Este putin probabil ca viata sa revina la normal chiar daca cele mai severe restrictii vor fi ridicate, iar masurile de distantare ar putea fi aplicate pentru restul anului si chiar mai mult, a declarat joi premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, informeaza Reuters. "O revenire la normal,…