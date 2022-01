Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca Omicron, deși este mai puțin patogena, din cauza transmisibilitații foarte mari este posibil sa duca la apariția unei noi variante mai periculoase. Catherine Smallwood, responsabila pentru situații de urgența in cadrul OMS, citata de AFP, a declarat:…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti ca apar tot mai multe dovezi ca varianta Omicron de coronavirus afecteaza caile respiratorii superioare, provocand simptome mai blande decat variantele anterioare, relateaza Reuters. "Sunt din ce in ce mai multe studii care arata ca Omicron infecteaza…

- Riscul reprezentat de varianta extrem de contagioasa a coronavirusului Omicron in lume ramane "foarte ridicat", a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de AFP, anunța Agerpres. "Riscul general asociat cu noua varianta ingrijoratoare Omicron ramane foarte ridicat",…

- Avertisment al OMS: De PATRU ori mai multe infectari cu varianta Omicron, in ultima saptamana, la nivel global Avertisment al OMS: De PATRU ori mai multe infectari cu varianta Omicron, in ultima saptamana, la nivel global In ultima saptamana, laboratoarele genomice globale au detectat aproximativ 14.000…

- Noua varianta de coronavirus Omicron se raspandește in intreaga lume intr-un ritm fara precedent, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), conform BBC. Cazuri ale variantei au fost confirmate in 77 de țari, scrie Mediafax. Insa, in cadrul unei conferințe de presa, șeful OMS, Tedros…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca toate țarile ar trebui sa se pregateasca pentru creșteri ale numarului infectarilor odata cu raspandirea variantei Omicron, scrie BBC . Directorul regional al OMS pentru Pacificul de Vest, Dr. Takeshi Kasai, spune ca noua varianta Omicron este probabil…

- Testele PCR sunt in continuare eficiente in detectarea noii variante Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 si sunt in desfasurare investigatii pentru a determina daca aceasta varianta are vreun impact asupra celorlalte tipuri de teste, in special testele antigen rapide, a anuntat duminica intr-un comunicat…

- Alerta in reteaua sanitara! Potrivit Centrului National de de Supravegehere si Control al Bolilor Transmisibile, toate spitalele din tara, inclusiv din Iasi, sunt obigate sa trimita spre secventiere probe de la persoanele care prezinta o forma grava a bolii si care au istoric de calatorie in urmatoarele…