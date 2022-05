Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu are dovezi potrivit carora virusul variolei maimutei ar fi suferit mutatii, a spus luni un oficial al agentiei sanitare a ONU. Oficialul a adaugat ca aceasta boala infectioasa endemica in vestul si centrul Africii nu prezinta tendinta de a se modifica, relateaza…

- Cazurile de variola maimutei depistate in Marea Britanie au determinat autoritatile sa puna la dispozitie un vaccin impotriva variolei unor lucratori sanitari si altor persoane care ar fi putut fi expuse, in timp ce alte cazuri au fost confirmate in Europa, informeaza Reuters.

