OMS nu este de acord cu utilizarea certificatelor de vaccinare ca mijloc de control al accesului Comisia de urgența a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a anunțat ca nu este de acord cu utilizarea așa-ziselor certificate de vaccinare ca o condiție pentru accesul strainilor in alte țari. In recomandarile formulate pentru organizatia cu sediul la Geneva, comisia arata ca deocamdata “exista prea multe necunoscute fundamentale in privinta eficientei vaccinului pentru reducerea transmiterii (virusului), iar vaccinurile nu sunt inca disponibile decat in cantitate limitata. De asemenea, considera structura respectiva, vaccinarea nu trebuie sa fie urmata de renuntarea la alte masuri de precautie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

CHIȘINAU, 26 dec – Sputnik. Prima peroana din Romania, care a fost vaccinata impotriva COVID-19 este o asistenta medicala de la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals" din Bucuresti, scrie presa de peste Prut. Mihaela Anghel, membra a echipei medicale care, la data de 27 februarie…

