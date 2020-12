Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) nu a exclus duminica posibilitatea ca noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 semnalata in Marea Britanie sa circule deja in afara acestei tari. Tot mai multe state membre ale UE decid suspendarea legaturilor aeriene cu teritoriul britanic, ultimele anuntate fiind Germania si Bulgaria, relateaza AFP, preluata de […] The post OMS: Noua tulpina de coronavirus, depistata și in alte state europene, in afara Marii Britanii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .