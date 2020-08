Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii care merg in cluburi de noapte si pe plaje determina o crestere a numarului cazurilor noi de coronavirus la nivel mondial, ponderea persoanelor infectate cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani crescand de trei ori in aproximativ cinci luni, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), reunita sambata la Geneva, Elveția, a avertizat ca pandemia de coronavirus va fi ”foarte lunga”, scrie AFP, citata de News.ro. Comitetul de urgenta al organizatiei, reunit de vineri pentru a patra oara sa reevalueze pandemia”, a subliniat ca durata sa va fi cu…

- Coronavirusul este „cea mai severa” urgența de sanatate publica cu care s-a confruntat vreodata Organizația Mondiala a Sanatații, a spus directorul sau general al organizației. Aceasta, in condițiile in care mai multe țari care erau date drept exemplu pentru modul in care au gestionat criza COVID inregisteaza…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca opt saptamani de crestere constanta a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus nu sunt putine....

- Suedia a inregistrat miercuri 118 cazuri noi, o scadere importanta fața de acum o luna, cand avea aproape 3.000 de cazuri zilnice. Oficialii din sanatate susțin ca acesta este semnul ca strategia țarii funcționeaza. Cu toate acestea, prețul platit pe drum este uriaș: aproape 80.000 de infectați și peste…

- Focare ingrijoratoare de Covid-19 au fost observate in Europa de Sud si in regiunea Balcanilor, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii. OMS are sub supraveghere inclusiv Romania, una dintre țarile cu cea mai mare creștere a numarului de cazuri noi de coronavirus, in ultimele saptamani.

- ”Testam pentru sanatatea maramureșenilor” – proiectul Consiliului Județean Maramureș, realizat in parteneriat cu Primaria Baia Mare, prin care 50.000 de maramureșeni vor putea fi testați pana la finalul anului 2020, voluntar și gratuit pentru depistarea noului coronavirus SARS-CoV-2 a devenit operațional…

- Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, ar fi declarat ca Organizația Mondiala a Sanatații i-a oferit 20 de milioane de dolari SUA pentru a otravi o bautura tonica pe baza de plante pe care a promovat-o ca tratament pentru Covid-19. Adevarul este ca președintele Madagascarului a promovat bautura…