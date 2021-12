Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatoarea stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan, a declarat vineri ca noua varianta de coronavirus Omicron este foarte transmisibila, insa oamenii nu ar trebui sa intre in panica, relateaza Reuters. Swaminathan a declarat intr-un interviu in cadrul…

- Coordonatoarea stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Soumya Swaminathan, a declarat vineri ca noua varianta de coronavirus Omicron este foarte transmisibila, insa oamenii nu ar trebui sa intre in panica, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Soumya Swaminathan a declarat, intr-un interviu…

- Insuficienta vaccinarii la nivel mondial si a nivelului de depistare a cazurilor de SARS-CoV-2 reprezinta un „cocktail toxic”, a afirmat miercuri, intr-o conferința de presa, șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a avertizat ca o asemenea combinație reprezinta…

- Noua tulpina Omicron, identificata in urma cu mai puțin de o saptamana in Africa de Sud, a pus țarile lumii in alerta maxima, dar tulpina Delta este inca responsabila pentru majoritatea infecțiilor actuale cu COVID la nivel global, au atras atenția luni experți ai Organizației Mondiale a Sanatații pentru…

- Varianta Delta, foarte contagioasa, a redus la 40% eficacitatea vaccinurilor impotriva transmiterii boli, avertizeaza Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, care recomanda in continuare folosirea maștii și respectarea celorlalte masuri de protecție. Directorul…

- Varianta Delta a COVID, mult mai contagioasa, a scazut la 40% eficienta vaccinurilor impotriva transmiterii virusului, a avertizat miercuri directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza AFP, citata de News.ro . Inainte de aparitia acestei tulpini, in India, in urma cu mai puțin de un…

- Varianta Delta, observata prima oara in India cu mai putin de un an in urma, reprezinta 99- din cazurile de Covid-19 idendificate la nivel global, fiind mai prezenta decat oricare alta tulpina a noului coronavirus, au declarat marti oficiali ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii, transmite CNBC. Aproape…

- Vaccinurile anti-COVID-19 nu ofera o protectie completa impotriva contagierii cu noul coronavirus, a declarat expertul pentru situatii de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, referitor la noul val de cazuri din Europa, chiar daca este regiunea cu cele mai inalte cote de vaccinare,…