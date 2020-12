Stiri pe aceeasi tema

- DARUIRE Cu pasi repezi se apropie Sfintele Sarbatori de iarna. Anul 2020 a fost un an tumultuos, ce ne-a pus pe toti la grele incercari. De ieri, 7 decembrie, Caravana „Dar de Craciun”, initiata de Episcopia Husilor, prin Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi, a plecat la drum! Mosul cel bun, Craciun,…

- In credinta populara Sfantul Nicolae mai este cunoscut si sub numele de San-Nicoara. Se spune ca el pazeste soarele care incearca sa se strecoare pe langa el pentru a ajunge la taramurile de miazanoapte pentru a lasa lumea fara caldura si fara lumina. In unele zone ale tarii, in ziua de Sfantul Nicolae…

- Copiii din localitatea Cioca Boca, comuna Scheia, il asteapta in acest an cu emotii pe Mosul cel bun, si spera ca in curand sa nu mai infrunte frigul in slapi sau tenisi. Alaturi de initiativa Ziarului de Iasi, care doreste sa le faca un Craciun mai frumos acestor micuti, s-au alaturat si reprezentantii…

- Partiile de schi din Italia vor fi inchise pe intreaga perioada a Sarbatorilor de iarna, iar cei care merg la schi in alte țari vor sta in carantina – este una din prevederile noilor masuri care urmeaza sa intre in vigoare din 4 decembrie in Italia, anunța MEDIAFAX. Conform Corriere della…

- Cancelarul german Angela Merkel a convenit miercuri cu liderii celor 16 landuri prelungirea pana pe 20 decembrie a carantinei parțiale, pentru combaterea pandemiei. Restricțiile ar putea sa ramana in vigoare si in luna ianuarie, transmit dpa si Reuters. „Numarul infectarilor ramane la un nivel mult…

- Anthony Fauci, cel mai reputat expert in boli infectioase din Statele Unite, a declarat ca Moș Craciun are ”imunitate innascuta” și nu va aduce Covid-19, relateaza USA Today. ”Moș Craciun este scutit de la asta, pentru Moș Cracium, dintre toate calitațile, are o buna imunitate innascuta. Moș Craciun…

- Exista multe ocazii speciale cand se cade sa oferi un cadou de multumire nasilor de cununie sau de botez. Daca vorbim de nasii de cununie, ei au acceptat sa fie parintii vostri spirituali, sa va indrume si sa va sprijine pentru toata viata. Nasii au un rol semnificativ in viata finilor si se remarca…

- Democratului Joe Biden ii place sa isi aminteasca ca a crescut in orasul industrial Scranton, de aceea in ziua scrutinului prezidential de marti s-a intors in casa copilariei pentru a scrie un mesaj pe unul dintre pereti in speranta ca ii va purta noroc, informeaza AFP. "De la aceasta…