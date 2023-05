Stiri pe aceeasi tema

- Medicamentele pentru diabet care favorizeaza si pierderea in greutate, cum ar fi Ozempic de la Novo Nordisk, devenit favoritul celebritatilor si investitorilor, sunt studiate acum pentru a vedea daca pot ajuta si unele dintre tulburari cerebrale cel mai greu de tratat, inclusiv boala Alzheimer, relateaza…

- Din pacate obezitatea este tot mai prezenta in viața noastra cotidiana și din ce in ce mai mulți oameni, copii, tineri se confrunta cu aceasta povara, a kilogramelor in plus. Spun povara fiindca ea este chiar una, la propriu și la figurat . Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la…

- Medicamentele care combat obezitatea ar putea fi incluse pentru prima data pe „lista de medicamente esențiale” a Organizației Mondiale a Sanatații, folosita pentru a ghida deciziile de achiziție ale guvernelor din țarile cu venituri mici și medii, a declarat agenția ONU pentru Reuters . Un grup de consilieri…

- In aceste zile, un grup de consilieri ai OMS va analiza noi solicitari pentru medicamente care urmeaza sa fie incluse luna viitoare. Lista cu medicamente esentiale sa fie actualizata in aceasta toamna, respectiv in luna septembrie.Conform informațiilor existente pana in acest moment, solicitarea de…

- Noile medicamente cu GLP-1, un hormon fiziologic care regleaza glicemia și apetitul, nu sunt doar o soluție cosmetica, ci și o una medicala. Gigantul danez farmaceutic Novo Nordisk a dezvoltat semaglutida, un medicament care a aratat in testele clinice ca poate reduce greutatea cu aproximativ 15%. Bogatașii…

- Cercetatorii din Australia au inceput sa studieze proprietațile unei flori comestibile și au descoperit ca aceasta poate fi folosita in compoziția suplimentelor alimentare pentru tratamentul obezitații. Studiul este publicat in International Journal of Food Science and Technology. Echipa, condusa de…

