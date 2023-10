OMS: Material medical pentru Fâșia Gaza Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca a trimis material medical pentru 300.000 de persoane din Fașia Gaza, care a ajuns pe un aeroport egiptean din apropierea enclavei palestiniene. Materialul medical va putea ajunge la destinație, imediat ce accesul umanitar va fi posibil prin punctul de trecere Rafah din sudul Gazei, aproape de frontiera cu Egiptul. ”Cu fiecare ora care trece, cu materialul stationat in zona egipteana a frontierei, fete si baieti, femei, barbati, in special persoanele vulnerabile sau cu dizabilitați, vor continua sa moara, in timp ce echipamentele care ii pot salva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

