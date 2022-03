Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tari europene, printre care Germania, Franta, Italia si Marea Britanie, au ridicat prea brusc masurile anti-COVID si se confrunta cu o crestere importanta a cazurilor de COVID, a declarat directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans

- Ministrul Sanatații considera ca, dupa trecerea brusca și nu etapizata – așa cum a facut apel – la relaxarea masurilor de protecție, este posibila ”o ușoara creștere a numarului de cazuri” de Covid-19. „Am facut apel inca de acum doua-trei saptamani la o relaxare etapizata, care nu a fost posibila.…

- Alte 3 024 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova, dintre care 213 cazuri în regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 16 sunt asociate cu contact în afara țarii: 3-Ucraina, 3-Italia, 2-Rusia, 2-Franța, 2-Marea…

- Alte 1039 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 155 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 19 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6-Romania, 3-Rusia, 3-Germania, 1-Marea Britanie, 1-Egipt, 1-Franța 1-Ucraina,…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…

- Alte 706 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 104 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 43 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6-Ucraina, 6-Italia, 5-Franța, 4-Irlanda, 4-Romania, 4-EAU, 4-Germania, 2-Spania,…