- Bilantul zilnic al noilor cazuri de coronavirus la nivel mondial a atins un nou record de peste 150.000, a declarat vineri Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii OMS , care a avertizat ca pandemia este in accelerare, relateaza agentia DPA, scrie Agerpres.Aproape jumatate…

- Fotbalul s-a reluat in Brazilia, joi, la Rio, desi numarul de cazuri de Covid-19 continua sa creasca ingrijorator, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Flamengo a invins, cu scorul de 3-0, echipa Bangu, in campionatul statului Rio, pe un Stadion Maracana pustiu. Unii fani s-au deplasat…

- Jair Bolsonaro a salutat zecile de persoane adunate in fata palatului prezidential din Brasilia, in timp ce oamenii ii scandau numele dat de ei, "Mito, Mito, Mito" (Mitul). Ferindu-se de aceasta data sa atinga mainile partizanilor sai, Jair Bolsonaro, inconjurat de garda de corp, a ridicat…

- Specialiștii in domeniul sanatații se tem ca se formeaza un nou epicentru al pandemiei de coronavirus. O explozie de noi de cazuri COVID-19 a fost depistata in tari din America Latina, numarul de decese din cauza acestui virus dublandu-se la fiecare doua saptamani in Brazilia, Mexic si Peru

- De miercuri și pana joi, in județul Suceava s-a inregistrat cea mai mica creștere a numarului de cazuri noi de coronavirus de la inceputul pandemiei. Potrivit raportarii oficiale, in ultimele 24 de ore in județul Suceava au fost inregistrate doar trei cazuri noi de imbolnaviri cu noul Covid-19. Astfel,…

- Din cele 5 milioane de cazuri, 40- (aproximativ 2 milioane) s-au vindecat, iar 325.000 de persoane au murit in urma infectarii cu coronavirus. De departe cea mai afectata tara de pandemie este SUA, care inregistreaza in acest moment 1,57 milioane de infectari (31,5- din totalul infectarilor la nivel…

- Imagine a virusului SARS-CoV-2 obținuta cu ajutorul microscopului electronic Numarul celor infectați cu noul coronavirus, denumit SARS-CoV-2, se apropie, la nivel planetar, de jumatate de milion. SUA, țara cu cel mai mare potențial in domeniul cercetarii medicale, este in cautarea unor soluții rapide.…