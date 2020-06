Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a solicitat, luni, cresterea productiei de dexametazona si "sa fie distribuit rapid in lumea intreaga" acest steriod puternic care s-a dovedit eficient pentru tratarea celor mai grave cazuri de Covid-19, scrie AFP."Din fericire, este vorba despre un medicament…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va continua sa conduca lupta globala impotriva pandemiei cu noul coronavirus care "ameninta sa distruga insasi esenta cooperarii internationale", a declarat marti directorul general al organizatiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite Reuters. Seful…

- Inca de la instaurarea starii de urgența din cauza noului coronavirus, Arhiepiscopia Sibiului a oferit suport material și financiar persoanelor afectate de epidemie, potrivit basilica.ro.Suma totala a ajutoarelor oferite pana in prezent persoanelor varstnice, vulnerabile social, familiilor…

- Ministrul sanatatii german, Jens Spahn, a apreciat ca dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus ar putea dura ani de zile, in timp ce presedintele american Donald Trump considera ca acesta ar putea sa fie disponibil pana la sfarsitul anului 2020, potrivit AFP.

- Atacantul lui Real Madrid a donat 500.000 de euro pentru lupta impotriva noului coronavirus din Spania.Bale a donat aceeasi suma de bani si in Marea Britanie, insa a tinut ca donatia facuta in Spania sa fie tinuta secreta, potrivit mediafax.ro. Citește și: Mișcare in plina stare de…

- Spitalul Orașenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, aflat pe pe lista unitatilor medicale de faza a 2-a pentru tratarea pacientilor cu coronavirus, a primit un sprijin important in lupta impotriva noului coronaviru. O „poarta” pentru decontaminare, impreuna cu alte materiale de protecție (viziere, maști,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat marti tarile si regiunile care au introdus masuri de izolare a populatiei in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus sa nu le ridice prea devreme, relateaza Reuters.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a discutat cu omologul sau american Donald Trump despre o cooperare intre cele doua tari in lupta impotriva noului coronavirus, in contextul in care Ministerul brazilian al Sanatatii si-a exprimat ingrijorarea fata de nivelul infectarilor si cu privire la o lipsa…